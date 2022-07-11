Петропавловск-Камчатский, 11 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил администрации Петропавловска-Камчатского и краевому министерству туризма до конца недели представить предложения по минимизации вреда Халактырскому пляжу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в правительстве региона.

Цитата из instagram.com minprir kamchatka Халактырский пляж

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Прошедшие теплые выходные дни показали, что пляж очень популярен, но не предназначен для отдыха большого количества людей. Солодов поручил упорядочить парковку и минимизировать размещение автомобилей на тундре.

«На текущий момент пляж не оборудован для отдыха такого количества людей. В связи с этим нужно продумать меры по организации пребывания людей, я попрошу до следующих выходных проработать предложения», — сказал губернатор Камчатки.

К наведению порядка на пляже, в случае необходимости, могут быть привлечены полицейские и добровольцы.

Как сообщало ИА REGNUM, значительная часть пляжей на территории Республики Крым может стать муниципальной.