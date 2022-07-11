Москва, 11 июля 2022, 08:19 — REGNUM Российские хакерская группа RaHDit и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы Вооруженных сил Украины, заявил один из хакеров группы в беседе с «РИА Новости».
Собеседник агентства добавил, что группа «Берегини» помогает хакерам получать информацию в режиме реального времени.
Напомним, ранее участник российской хакерской группы RaHDIt отметил, что безвозвратные потери украинской армии в ходе боевых действий с конца февраля 2022 года составляют не менее 50−70 тысяч человек.
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