Москва, , 08:19 — REGNUM Российские хакерская группа RaHDit и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы Вооруженных сил Украины, заявил один из хакеров группы в беседе с «РИА Новости».

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«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что группа «Берегини» помогает хакерам получать информацию в режиме реального времени.

Напомним, ранее участник российской хакерской группы RaHDIt отметил, что безвозвратные потери украинской армии в ходе боевых действий с конца февраля 2022 года составляют не менее 50−70 тысяч человек.

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