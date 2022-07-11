Страсбург, Франция, , 08:19 — REGNUM Запрет деятельности Коммунистической партии Украины, вынесенный украинским судом, является провокационным. Об этом в своём обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю заявил греческий евродепутат Костас Пападакис.

Коммунистическая партия Mark Surman

Он считает, что такое решение принималось судебной инстанцией на основании «необоснованных и надуманных обвинений», подчеркнув, что ограничение в отношении КПУ вводились киевскими властями планомерно на протяжении долгих лет.

«При этом для предотвращения нападок со стороны фашистских сил на коммунистов и других активистов не прилагается никаких усилий», — указал Пападакис, слова которого приводит RT.

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Он напомнил, что партия была объявлена вне закона решением, принятым в декабре 2015 года на основании актов, запрещающих использование международной коммунистической символики, а также относящих коммунистическую идеологию и деятельность к разряду уголовно наказуемых.

Европарламентарий добавил, что ответственность за подобную политику Киева во многом лежит на Евросоюзе, который принял «официальную антикоммунистическую позицию».

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Как сообщало ИА REGNUM, деятельность Коммунистической партии (КПРФ) на Украине была запрещена по решению Восьмого апелляционного административного суда Львова, принятого 5 июля. Истцом по делу выступило министерство юстиции Украины. Партия запрещена как как «пророссийская». По решению суда, имущество и средства политического объединения, её областных, городских, районных организаций, первичные институты и другие структурные образования были переданы в государственную собственность.