Джакарта, , 08:16 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за отсутствие давления на военную хунту Мьянмы, сообщает CNN Indonesia.

Флаги стран АСЕАН Gunawan Kartapranata

«Все страны должны продолжать открыто говорить о том, что делает режим», — заявил Энтони Блинкен во время своего визита в Таиланд.

«Мы несем ответственность перед народом Мьянмы за судебное преследование режима. Поддержка регионом соблюдения пяти пунктов, предложенных АСЕАН, имеет решающее значение. Этого еще не произошло», — добавил госсекретарь США.

Напомним, военные свергли гражданское правительство Мьянмы 1 февраля 2021 года.