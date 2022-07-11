Джакарта, 11 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за отсутствие давления на военную хунту Мьянмы, сообщает CNN Indonesia.

Gunawan Kartapranata Флаги стран АСЕАН

«Все страны должны продолжать открыто говорить о том, что делает режим», — заявил Энтони Блинкен во время своего визита в Таиланд.

«Мы несем ответственность перед народом Мьянмы за судебное преследование режима. Поддержка регионом соблюдения пяти пунктов, предложенных АСЕАН, имеет решающее значение. Этого еще не произошло», — добавил госсекретарь США.

Напомним, военные свергли гражданское правительство Мьянмы 1 февраля 2021 года.