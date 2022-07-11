Новосибирск, , 08:17 — REGNUM В Новосибирской области подготовили новый пакет мер по снятию коронавирусных ограничений. Об этом на оперативном совещании сегодня, 11 июля, сообщил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что все рекомендации были разработаны с учётом действующего постановления Роспотребнадзора и рекомендаций главного санитарного врача региона.

Так, масочный режим останется обязательным только в медицинских учреждениях. Рекомендовано отменить ограничения по заполняемости и условиям рассадки на спортивных мероприятиях, в детских развлекательных центрах. Предлагается снять ограничения при проведении массовых мероприятий и религиозных массовых обрядов. Отменяется соблюдение масочного режима работниками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при оказании услуг населению. Предлагается снять ограничения и для сферы грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности.

При этом в Новосибирской области продолжает действовать режим повышенной готовности.