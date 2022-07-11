Новосибирск, 11 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области подготовили новый пакет мер по снятию коронавирусных ограничений. Об этом на оперативном совещании сегодня, 11 июля, сообщил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Он отметил, что все рекомендации были разработаны с учётом действующего постановления Роспотребнадзора и рекомендаций главного санитарного врача региона.

Так, масочный режим останется обязательным только в медицинских учреждениях. Рекомендовано отменить ограничения по заполняемости и условиям рассадки на спортивных мероприятиях, в детских развлекательных центрах. Предлагается снять ограничения при проведении массовых мероприятий и религиозных массовых обрядов. Отменяется соблюдение масочного режима работниками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при оказании услуг населению. Предлагается снять ограничения и для сферы грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности.

При этом в Новосибирской области продолжает действовать режим повышенной готовности.