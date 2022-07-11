Киев, 11 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Задачу отвоевать южную часть Украины получили военные страны, у которых есть порядка миллиона человек для выполнения этой и других задач командования. Об этом 10 июля заявил глава украинского минобороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

Y27 Алексей Резников

«Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны. Президент отдал приказ главнокомандующему вооруженными силами разработать план», — сказал он.

Также Резников уточнил, что теперь украинский генштаб должен разработать конкретные мероприятия для того, чтобы достичь этой цели.

При этом глава украинского минобороны добавил, что численность ВСУ на данный момент составляет «примерно 700 тыс. человек», а в целом киевский режим может задействовать для участия в военных действиях порядка «1 млн человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».

Кроме того, он указал, что западное оружие поможет киевским боевикам в выполнении поставленных задач, в связи с чем призвал НАТО увеличить такие поставки. Также Резников добавил, что в данный момент в Великобритании идёт подготовка двух бригад ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал, что безвозвратные потери украинской армии в ходе боевых действий с конца февраля 2022 года составляют не менее 50−70 тысяч человек.