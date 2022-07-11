Кызыл, 11 июля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. На территории Тувы в 01:01 по местному времени 11 июля произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

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Эпицентр сейсмособытия располагался примерно в 46 км к северо-западу от села Кара-Холь Бай-Тайгинского района на глубине 15 км.

По данным республиканской службы гражданской обороны и ЧС, местные жители колебания земной поверхности не ощущали, звонков от населения не поступало.

«Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — добавили в ведомстве.