Лондон, 11 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Уимблдон-2022, обыграв в финале представителя Австралии Ника Кирьоса. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

(сс) Carine06 Новак Джокович

Джокович 15 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету его соперника 30 эйсов, семь ошибок на подаче и реализовал один брейк-пойнт из шести.

Отметим, что из-за отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона Джокович и Кирьос не получат рейтинговых очков.

Джокович в 21-й раз стал победителем турнира «Большого шлема». По этому показателю он опередил швейцарца Роджера Федерера, у которого 20 побед. Лидером по числу трофеев является испанец Рафаэль Надаль — 22.