Якутск, , 08:16 — REGNUM Проводится проверка по факту подтопления сёл Суордах и Томтор в Верхоянском районе Якутии и села Себян-Кюель в Кобяйском районе. Прокуратура намерена контролировать, как оказывается помощь пострадавшим от наводнения жителям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Паводок в Приамурье Amurobl.ru

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«Даётся оценка полноте и своевременности проведения аварийно-спасательных работ, надлежащему определению размера ущерба, постановлены на контроль вопросы реализации жилищных прав граждан, пострадавших в результате паводка, возмещению причиненного им ущерба», — отметили в прокуратуре.

Права людей, жильё которых повреждено водой, будут защищать. Представители прокуратуры ведут личный приём граждан.

Как сообщало ИА REGNUM​, в селе Суордах затоплены дома, в которых живут 241 взрослый и 76 детей, в Томторе — 265 человек, 85 из них — дети. В селе Себян-Кюель свои дома вынужденно покинули 32 человека.