Мариуполь, ДНР, 11 июля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Мариуполь получил пассажирское сообщение с Донецком, сообщил 11 июля мэр освобождённого города Константин Иващенко.

Электричка

Он рассказал о запуске регулярного железнодорожного пассажирского сообщения между Мариуполем и Волновахой. Благодаря нему, оказалась отлажена логистическая цепочка до Донецка.

«Эта электричка дойдет до Волновахи, а там уже есть автобусное сообщение с Донецком», — приводят слова Иващенко РИА Новости.