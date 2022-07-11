Сеул, , 08:13 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 12 693 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

По его данным, 180 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Отмечается, что рост заболеваемости в стране связан с вариантом штамма коронавируса «Омикрон» ВА.5. Эксперты не исключают, что в августе суточное число инфицированных может возрасти до 200 тыс. человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 18 524 583. Также за минувшие сутки в стране скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 661 человек. Уровень смертности составил 0,13%.