Пекин, , 08:10 — REGNUM Обсуждаемое западными странами ограничение цен на российскую нефть еще сильнее нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей, заявил изданию «Хуаньцю шибао» декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, это спровоцирует волатильность стоимости поставок, что опасно ростом глобальной инфляции и приведет к замедлению восстановления мировой экономики.

Западные страны хотят ударить по энергетическим доходам России с наименьшими затратами для себя, однако эффект от ограничений может быть отрицательным, спрогнозировал эксперт.

Эксперт также отметил, что, по оценкам JPMorgan Chase & Co, Россия способна уменьшить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки без серьезного ущерба для собственной экономики, в результате чего ЕС и США придется иметь дело с повышением цен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вопреки призывам США и их союзников к санкциям против России, индийские нефтеперерабатывающие компании скупают всё больше российской нефти, а правительство Индии изучает способы защиты отечественных нефтяных компаний в случае, если они попадут под вторичные санкции

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