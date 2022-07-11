Пекин, 11 июля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Мальчик десяти лет начал угрожать кухонным ножом сотрудникам пункта ПЦР-тестирования в Шанхае. Об этом 11 июля сообщил информационный китайский портал «Ванъи».

Цитата из к/ф «Один дома». Реж. Крис Коламбус. 1990. США Недовольный ребёнок

Уточняется, что мальчик подъехал к пункту ПЦР-тестирования на сигвее и отказался слезть с него, когда его попросили об этом волонтёры. Ребёнку разъяснили, что он мешает другим людям в очереди, а кроме того, делать тест на сигвее небезопасно.

После замечания ребёнок отреагировал очень нервно, затем пошёл домой и, вернувшись с кухонным ножом к лаборатории, начал кричать на волонтёров и угрожать им. Ребёнка пытались успокоить окружающие, но он кричал и в истерике бросался на людей.

По словам очевидцев, мать ребёнка находилась рядом с ним, но не предпринимала никаких действий, чтобы его успокоить. В итоге к мальчику подошёл мужчина и увёл ребёнка, который ни на минуту не прекращал кричать и угрожать окружающим. К счастью, на месте происшествия никто не пострадал.

Этот случай вызвал широкий резонанс в Китае после распространения видеозаписи произошедшего в социальных сетях. Отмечается, что семьёй ребёнка заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.