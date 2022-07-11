Томск, , 08:07 — REGNUM Томские врачи института микрохирургии провели двойную операцию, восстановив чувствительность глаза пациенту из Алтайского края. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АНО «НИИ микрохирургии».

Глаз Petr Novák, Wikipedia

Ранее мужчине удалили опухоль мозга, однако в ходе операции были повреждены тройничный и лицевой нервы. В результате половину лица пациента парализовало, глаз перестал закрываться и пропала его чувствительность. Речь шла о возможной потере глаза, однако вызвались помочь врачи из Томска.

«Хирург института микрохирургии Андрей Владимирович Байтингер взял нерв с ноги, пришил его к тройничному нерву здоровой части лица, а приглашенный врач отделения офтальмологии томской ОКБ Евгений Станиславович Башняк «подсоединил» нерв к глазному яблоку», — отметили в институте.

Через несколько месяцев у пациента вернулась чувствительность роговицы и значительно улучшилось зрение.