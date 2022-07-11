Москва, , 08:04 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 71 лесной пожар на общей площади 3424 га. Об этом 11 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.07.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 71 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 3424 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 98 лесных пожаров на общей площади 24 379 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на утро 11 июля в Красноярском крае действует девять лесных пожаров на площади 142 га — в Енисейском, Ермаковском, Кежемском, Минусинском, Туруханском и Шушенском районах.