Екатеринбург, , 08:06 — REGNUM В ночь на 11 июля на улице Дунайской Екатеринбурга сгорел частный жилой дом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар Dave Hogg

При пожаре пострадала женщина. Её доставили в больницу.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огнём оказались повреждены стены, кровля и домашнее имущество жилого дома. Возгорание ликвидировали в 00:50 местного времени. В тушении пожара принимали участие четыре единицы техники и 15 огнеборцев.