Москва, 11 июля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В понедельник, 11 июля, в столице России ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха в городе составит +31… +33 °C. Об этом 11 июля сообщает Гидрометцентр РФ.

Andrew Bowden Жара

Также указывается, что ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/c. Атмосферное давление составит 744 мм рт. столба.

Кроме этого, отмечается, что в ночь на 12 июля в Москве также ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, температура воздуха +18… +20 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что скорость штормового ветра в Москве в воскресенье, 10 июля, достигала 25 метров в секунду. За сутки на город выпало более пятой части месячной нормы осадков.