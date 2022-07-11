Серов, Свердловская область, , 08:06 — REGNUM Житель Серова Свердловской области отдал мошенникам 1,6 млн рублей. На его имя якобы пытались оформить кредит, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Телефонный мошенник

Уральцу позвонил неизвестный и представился сотрудником «Центробанка». Собеседник сообщил мужчине, что на его имя пытаются оформить кредит. Со свердловчанином также связался «представитель отдела безопасности» и убедил его оформить реальный кредит, а деньги перевести на указанный счёт.

Уралец сразу начал действовать согласно инструкции. Он перевёл мошенникам 750 тысяч рублей. После этого злоумышленники снова позвонили свердловчанину. Действуя по такой же схеме, они убедили жертву перевести ещё 850 тысяч рублей. В общей сложности потерпевший лишился 1,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.