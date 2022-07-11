Улуг-Хемский район, Тува, , 07:58 — REGNUM В Улуг-Хемской районе Тувы прокуратура начала проверку по факту гибели подростка на воде. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Енисей в Туве Прокуратура Тувы

Трагедия произошла рядом с городом Шагонар. В водах реки Енисей утонул 15-летний мальчик.

«Прокуратурой района будет дана оценка полноте принятия мер органами местного самоуправления, системы профилактики по организации отдыха и обеспечению безопасности на водоемах», — отметили в ведомстве.