Благовещенский район, Амурская область, 11 июля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Благовещенском районе Амурской области произошло ДТП с участием автобуса. В транспорте находились пассажиры, никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в муниципальном отделе госавтоинспекции.

Pskov.sledcom.ru Попавший в ДТП в Псковской области рейсовый автобус

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Авария случилась вечером 10 июля. Грузовик врезался в заднюю часть автобуса. Удар был достаточно сильным, так как машина двигалась на большой скорости. По словам одной из пассажирок, её ребёнка закрыл от удара молодой человек. Свидетельства очевидцев опубликовал телеграм-канал dpskontrol_28rus.

ДТП произошло на пятом километре дороги из Благовещенска в Бибиково. Грузовик и автобус сильно повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Авария произошла утром 6 июля.