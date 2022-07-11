Пермь, , 07:54 — REGNUM В Пермском крае прогнозируют аномально жаркую середину лета. Средняя температура воздуха на неделе с 11 по 17 июля ожидается на 4˚С выше климатической нормы, что дает среднюю дневную температуру в диапазоне +28…+29˚С, сообщили в ГИС-Центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

Жара

Наиболее жарким назван период с 11 по 14 июля. В эти дни воздух прогреется +32˚С.

Ожидается достаточно активная грозовая деятельность. Грозы в основном будут иметь локальный характер. Мощные грозы со шквалами и сильными ливнями прогнозируют 15 июля.

Сегодня, 11 июля, в регионе сохранится жаркая и безветренная погода. Днем ожидается +28…+32˚С, в Перми — около +30˚С. Во второй половине дня сформируются локальные грозовые очаги, возможно с градом.