Пермь, 11 июля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Пермском крае директора частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Uriston.com Штраф

Ранее в учебном центре выявили нарушения законодательства в сфере оборота оружия. В частности, документы на оружие оказались не подшиты в учетные дела, в сейфах и шкафах отсутствовали ярлычки о проведении инвентаризации на 1 января 2022 года, отсутствовали записи проведения сверки и подписи некоторых членов комиссии. На момент осуществления проверки оружие находилось в грязном состоянии.

В отношении руководителя учреждения возбудили административное дело. Директора оштрафовали на 50 тыс. рублей. Глава центра пытался оспорить решение, но тщетно.