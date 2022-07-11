Петропавловск-Камчатский, 11 июля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском на Богородском озере 11 июля спасатель вытащил из воды тонущего 11-летнего подростка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Тонущий человек

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Старший инструктор специализированной пожарно-спасательной части Константин Мен, дежуривший на спасательном катере «Кальмар», заметил группу подростков и хотел провести с ними профилактическую беседу о правилах безопасности на воде. Он увидел, как один из детей начал тонуть.

«Я прыгнул за пацаном в воду, вытащил на сушу и вызвал медиков. У мальчика диагностировано шоковое состояние, общая слабость. Сотрудники скорой помощи приняли решение госпитализировать ребёнка в детскую краевую больницу», — рассказал Константин Мен.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в субботу 9 июля зарегистрировали сразу четыре трагедии на воде — утонули трое мужчин и один подросток.