Улан-Удэ, , 07:45 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с участием трёх автомобилей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Тройное ДТП в Улан-Удэ МВД по Бурятии

По предварительным данным, в 102 микрорайоне 23-летняя водитель автомобиля Nissan Sunny врезалась в стоящий автомобиль Toyota Cresta с последующим наездом на ВАЗ-2106. В результате семь человек были доставлены в больницу.

«После осмотра медиками трое человек (водитель с переломом ребер и пассажиры «Ниссана» 12 и 16 лет с сотрясением головного мозга) госпитализированы, остальные отпущены домой», — отметили в ведомстве.