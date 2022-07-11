Киев, , 07:44 — REGNUM Вице-премьер Украины Ирина Верещук призывает мирных жителей покинуть Херсонскую область и другие южные территории, освобождённые российской армией в ходе спецоперации. Об этом пишут СМИ.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, это связано с готовящимся контрнаступлением. Верещук анонсировала активные боевые действия, в том числе и артиллерийские обстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Херсонская область была полностью освобождена от киевских боевиков. В Киеве намерены вернуть регион и разрабатывают планы по его захвату.