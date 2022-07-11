Красноярск, , 07:40 — REGNUM По состоянию на утро 11 июля в Красноярском крае действует девять лесных пожаров на площади 142 га — в Енисейском, Ермаковском, Кежемском, Минусинском, Туруханском и Шушенском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Лесопожарного центра.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, остановлено распространение четырёх возгораний на площади 132 га.

За прошедшие выходные (9-10 июля) в крае потушили десять лесных пожаров на площади 67,6 га. Очаги возгораний действовали в восьми районах. В тушении принимали участие более 80 человек, было задействовано семь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере края действуют ограничения на посещение лесов.

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