Москва, 11 июля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Данные американской разведки — как спутниковой, так и радиолокационной — используются украинскими силовиками для нанесения ударов по мирным жителям, в том числе на территории России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил 11 июля представитель хакерской группы RaHDIt («Злые русские хакеры»).

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник Обнаружения

Он отметил, что американская разведка снабжает Украину «спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды».

Напомним, в ночь на 3 июля со стороны Украины был нанесен ракетный удар по мирным кварталам российского Белгорода. Погибли три человека, двое пропали без вести. Ранее наносились удары по населенным пунктам и другим объектам в других граничащих с Украиной областях РФ.

Ранее в RaHDIt сообщили, что получают секретную информацию ВСУ при помощи своих информаторов на Украине, в том числе служащих ВСУ.