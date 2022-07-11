Переволоцкий, Оренбургская область, , 07:36 — REGNUM В Оренбургской области житель Переволоцкого района поплатился свободой за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пьянство за рулём

Ночью 8 января 2022 года пьяный мужчина находился за рулём автомобиля, передвигаясь по райцентру Переволоцкий. Водителя остановили автоинспекторы и потребовали пройти медосвидетельствование. Однако задержанный отказался это делать. Такое поведение даёт основание для признания его лицом, находящимся в состоянии опьянения. Стоит отметить, оренбуржец уже имел судимость за пьяную езду.

Суд приговорил мужчину к одному году и восьми месяцам лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Фигуранту запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение шести лет. Приговор в законную силу не вступил.