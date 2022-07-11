Якутск, 11 июля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Мирнинском районе Якутии в убийстве по неосторожности подозревают 36-летнего мужчину. Он убил гостя в квартире своего родственника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Убийство

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Мужчина нанёс потерпевшему несколько ударов деревянным табуретом. От травм якутянин скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемый в совершении преступления арестован. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в отношении жительницы города Вилюйск в Якутии было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, который скончался от полученных травм. Убийство произошло во время распития спиртного.