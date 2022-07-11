Петропавловск-Камчатский, 11 июля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил заранее подготовиться к реализации в крае закона, который начнет действовать с 1 ноября 2022 года, запрещающего вывоз пассажирами в личном багаже красной икры весом более 10 кг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Puschinka Красная икра

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Отработать взаимодействие всех структур Солодов поручил до начала действия ограничений, а весь комплекс мер необходимо представить на Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке в сентябре.

«Я предлагаю отработать в активную фазу этой путины взаимодействие всех вовлеченных сторон, пусть это будет еще перед вступившем в силу законопроектом, то есть не все действия будут носить императивно-законодательный характер, но я прошу это сделать», — сказал губернатор Камчатки.

В реализации ограничительных мер будут задействованы служба авиационной безопасности аэропорта, управление Россельхознадзора, исполнительные органы власти края, сотрудники правоохранительных органов.

«Это стопроцентно наша инициатива, и нам нужно, имея принятый законопроект, уже сейчас запустить работу. Важнейшая история, она позволит нам перекрыть существенный канал перевозки браконьерской продукции», — подчеркнул Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон об эксперименте по воздушным перевозкам икры на Камчатке. Экспериментом до 1 августа 2025 года вводится запрет на перемещение всеми физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом без чеков и накладных в багаже, а также в ручной клади икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления свыше 10 килограммов на одно физическое лицо.