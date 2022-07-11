Шри-Джаяварденепура-Котте, 11 июля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. О своём уходе в отставку с поста главы государства официально сообщил президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе. Об этом 11 июля сообщил портал Adaderana со ссылкой на пресс-службу главы правительства островного государства.

Флаг Шри-Ланки

«Президент Готабайя Раджапакса официально проинформировал премьер-министра Ранила Викрамасингхе о том, что он уйдет в отставку с поста президента, как сообщалось ранее», — сказано в сообщении портала.

Напомним, многотысячные акции протеста на фоне социально-экономического кризиса в стране, резкого повышения цен на топливо и на продукты питания прошли в Шри-Ланке. Протестующие захватили резиденцию президента страны, сам глава государства был эвакуирован.

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардана заявил, что президент Шри-Ланки Раджапакса уйдет в отставку 13 июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Индия выделила Шри-Ланке поддержку в размере $3,8 млрд в связи с социально-экономическим кризисом в этой стране.