Оренбург, , 07:28 — REGNUM В Оренбурге на месте нереализованного проекта под название торгово-административный комплекс «Атриум» появится автостоянка. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

Площадь «Атриум» в Оренбурге

«В историческом ядре города есть проблема с парковочными местами, поэтому будет правильным на месте котлована сделать автостоянку. Это позволит разгрузить центр», — сказал он.

Остальную часть территории отведут под зелёную зону. Подпорную стену со стороны ул. Советской решено демонтировать и оборудовать там «тихую» зону с деревянным настилом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ТАК «Атриум» начинали строить в 2002 году. Однако стройку заморозили на уровне вырытого котлована. Суд обязал ликвидировать часть подземного блока А на улице Советской, что граничит со зданием Дома офицеров. Весной 2022 года долгострой стал собственностью мэрии.

В декабре 2021 года яму засыпали. К 1 августа подрядчик завершит асфальтирование территории.

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