Токио, , 07:23 — REGNUM Центральные власти Японии предпримут меры по устранению проблем с обеспечением безопасности, выявленных в ходе расследования убийства бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Как передает ТАСС, об этом 11 июля заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что правительство Японии получило от полицейского управления первые результаты расследования.

«считаем необходимым принять конкретные меры для скорейшего устранения проблем в области обеспечения надзора и безопасности», — сказал Мацуно, не уточняя, какие именно проблемы были выявлены.

Напомним, Сидзо Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления с печью в ходе избирательной кампании городе Нара. В политика выстрелил из самодельного оружия 41-летний бывший военный Тэцуя Ямагами. Ему уже предъявлено обвинение. Начальник главного полицейского управления префектуры Нара признал, что охрана Абэ не была обеспечена как следует.

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