Токио, 11 июля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Центральные власти Японии предпримут меры по устранению проблем с обеспечением безопасности, выявленных в ходе расследования убийства бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Как передает ТАСС, об этом 11 июля заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Он отметил, что правительство Японии получило от полицейского управления первые результаты расследования.

«Считаем необходимым принять конкретные меры для скорейшего устранения проблем в области обеспечения надзора и безопасности», — сказал Мацуно, не уточняя, какие именно проблемы были выявлены.

Напомним, Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления с речью в ходе избирательной кампании в городе Нара. В политика выстрелил из самодельного оружия 41-летний бывший военный Тэцуя Ямагами. Ему уже предъявлено обвинение. Начальник главного полицейского управления префектуры Нара признал, что охрана Абэ не была обеспечена как следует.