Мельбурн, Австралия, , 07:17 — REGNUM Мужчина погиб в результате стрельбы на юго-востоке Мельбурна в Австралии. Об этом 11 июля, сообщил телеканал 9News.

Стрельба

Стрельба произошла около 06:00 по местному времени (23:00 мск 10 июля) в одном из жилых домов на Корриган-роуд в Нобл-парке. Полиция, получившая сообщения о стрельбе, прибыла на место ЧП и обнаружила там погибшего мужчину. Сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина подъехал к дому и вошёл в него, после чего началась ссора между ним и другим человеком, а затем раздались выстрелы.

Нападавшему удалось скрыться с места происшествия до прибытия полиции. Детектив-инспектор Найджел Л’Эстрейндж утверждает, что стрелявший покинул место преступления пешком. Сотрудники полиции перекрыли улицу, где произошло преступление, в обоих направлениях.

Полиция, прибывшая на место, выяснила, что потерпевший подъехал к дому и вошел внутрь. Между мужчинами возникла ссора, и вскоре раздались выстрелы.

Детектив-инспектор Найджел Л’Эстрейндж заявил, что стрелок ушел с места преступления пешком. В настоящее время улица, где случилось ЧП, перекрыта в обоих направлениях.

По предварительным данным, стрелявший и жертва были знакомы друг с другом. Полиция продолжает разыскивать подозреваемого.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в американском штате Калифорния, в результате которой погибли три человека.

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