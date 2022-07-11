Оренбург, , 07:16 — REGNUM В Оренбурге парк «Берёзка» благоустроят до 31 октября 2022 года. Об этом заявил губернатор Денис Паслер, инспектируя ход работ, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Благоустройство

Парк благоустраивают в рамках нацпроекта. Зона отдыха стала лидером в рейтинге общественного голосования в 2020 году. Стоит отметить, первый этап проекта в 2021 году был сорван.

«Благоустройство парка «Березка» — это особенный проект, сложный, но потому и интересный. Специфика городского леса не предполагает капитальные строения. В черте города лес уже ожил. Многие выбрали его для ежедневных пробежек и велосипедных прогулок. Не сомневаюсь, что со временем эта локация станет одним из самых популярных мест отдыха», — сказал Паслер.

Часть работ по первому этапу ещё не выполнена. Подрядчику предстоит обустроить спортивные и детские игровые площадки, установить малые архитектурные формы.

На втором этапе на площади 938,8 тысячи кв. метров должны обустроить пешеходно-тропиночную сеть, площадки для отдыха и детскую игровую зону, установить малые архитектурные формы. Уже выполнено 3 км пешеходно-тропиночной сети, разбиты площадки под детские зоны.

В 2021 году в парке обустроили около 10 км прогулочных дорожек, в этом предстоит сделать еще 20 километров.