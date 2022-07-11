Омск, 11 июля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Жаркая погода прогнозируется в Омской области 11 июля.

Наталия Николаева ИА REGNUM Лето

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, в этот день в регионе ожидается +28…+33 °С. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с.

Преимущественно без осадков, местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщало ИА REGNUM, жара в Тюменской области не спадёт до 13 июля.

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