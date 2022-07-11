Село Суордах, Якутия, 11 июля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В Верхоянском районе Якутии ищут двоих рыбаков из села Суордах, которые уехали на рыбалку перед наводнением. Пока поиски не принесли результатов, сообщило 11 июля ИА SakhaDay.

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Руслан Гаврильев и Семён Чукров уехали на рыболовецкие участки на моторной лодке «Вихрь» 4 июля и должны были вернуться через неделю. С просьбой найти людей селяне обратились 9 июля, когда в населённый пункт пришла вода. Поиски были начаты вечером 10 июля и пока безрезультатны. Вертолёт МЧС не обнаружил людей на рыболовецких участках. Территорию обследуют моторные лодки.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды в реке Суордах составляет 833 см при критическом 780. В селе подтоплены детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт и 85 жилых домов, в которых проживают 317 человек (76 из них — дети).