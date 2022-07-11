Оренбург, , 07:04 — REGNUM В Оренбурге отец инвалида, который находится почти 15 лет в коме, взывает о помощи к президенту России Владимиру Путину. Мужчина жалуется на обман и произвол местной власти. Оренбуржца поддержали жители домов по ул. Б. Хмельницкого, которые также недовольны поведением чиновников. Под обращением уже собрано несколько десятков подписей.

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Автор обращения отметил, что в 2021 году в доме по ул. Б. Хмельницкого по инициативе Инспекции государственной охраны памятников культурного наследия и Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области начался капитальный ремонт крыши и фасада, который до сих пор не завершён. Людей обязали демонтировать остекления на балконе и снять внешний блок сплит-системы. Представители Фонда устно пообещали, что после проведения работ на фасаде со стороны квартиры вернут всё на место.

Однако по окончании работ в возвращении остекления и сплит-систем отказали, мотивировав тем, что дома признаны объектами культурного наследия. Как утверждает автор обращения к Путину, его обещали затаскать по судам, если балкон вновь застеклят и установят блок сплит-системы. Между тем, жители домов считают, что законность процедуры признания зданий по улице Б. Хмельницкого объектами культурного наследия вызывает не мало вопросов юридического характера.

Горожане возмущены тем, статус памятника архитектурного наследия не помешал властям согласовать открытие в доме пивнушки с вентиляционной системой. Стоит отметить, в это время 80 жителей домов являются ответчиками в суде по делу, инициатором которого стала Инспекция государственной охраны памятников культурного наследия Оренбуржья.

Между тем, инвалид, находящийся в коме, задыхается от недостатка воздуха. Родители сообщили, что их сын находится в коме с 6 октября 2007 года. У молодого человека церебральная кома, хронический обструктивный бронхит. Он не может дышать самостоятельно. Дыхание осуществляется через трахеотомическую трубку, питание производится через назогастральный зонд. Комната была специально оборудована так, чтобы воздухообмен в помещении происходил без сквозняков. Забор свежего воздуха шёл посредствам сплит-системы, установленной на остеклённом балконе, который также играл роль своеобразного воздушного буфера.

«Наша квартира находится на третьем этаже (дворовой фасад) и ориентирована целиком на юго-восток, таким образом с раннего утра и до вечера — солнце. Квартира в жаркие месяцы сильно перегревается, тем более расположена прямо под чердаком. К тому же ремонтируя крышу проектировщики не предусмотрели вентиляцию, и строители её нарушили. Как только приходит жара наш сын теперь задыхается — по прихоти Инспекции государственной охраны памятников культурного наследия и НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» присовокупилась новая беда — невозможность нормального обеспечения воздухом тяжело больного человека, находящегося в коме! Обращения к губернатору Оренбургской области Паслеру Д. В. и в региональное министерство здравоохранения результатов не принесли. Указанные чиновники спустили моё письмо в УЖКХ администрации Оренбурга, которое выразило сочувствие и даже предложило единовременную матпомощь, но не правомочно решить проблему. Прошу Вас оказать содействие в согласовании установки хотя бы сплит-системы для поддержания жизнеобеспечения моего больного сына», — взывает о помощи к президенту России отец инвалида.