Омск, , 06:53 — REGNUM В Омске после гибели 22-летнего мужчины в результате столкновения надувного водного баллона с водным мотоциклом возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Вид на город Омск и реку Иртыш Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Трагедия произошла днём 10 июля. Установлено, что в акватории реки Иртыш в Омске произошло столкновение надувного водного баллона (тюбинга), буксируемого маломерным судном, с водным мотоциклом. В результате 22-летний мужчина, находившийся на тюбинге, скончался на месте. Водитель гидроцикла с места происшествия скрылся.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили судоводителя, опросили очевидцев. Изъяты маломерное судно, водный надувной баллон, документы на них. Также имеется видеозапись с моментом трагедии. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в Быстринском районе ведутся поиски выпавшего из лодки мужчины.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке ищут выпавшего из лодки мужчину