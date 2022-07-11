Якутск, , 07:06 — REGNUM Жительница Якутии забрала двоих внуков из приюта в Сирии благодаря помощи республиканского аппарата уполномоченного по правам ребёнка. Доставленным из зоны вооружённого конфликта детям окажут социальную, психологическую и медицинскую помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе правительства региона.

Дети из Сирии пресс-служба правительства Якутии

Читайте также: Самолет ВКС России доставил в Москву десять детей из Сирии

Родство детей с жительницей Якутии подтвердили в 2019 году. Их поиски затруднило перемещение из лагеря «Аль-Холь» в детский приют «Джераблус». Федеральный и региональный уполномоченные по правам ребёнка и российские дипломаты в Турции провели большую работу, подготовив все необходимые для передачи детей документы.

«Возвращение детей на родину из зоны вооруженного конфликта — это длительный кропотливый совместный труд многих специалистов и большая радость для всех нас. Это счастье для родных и близких, которые ждали возвращения малышей. Сложно представить, что довелось пережить детям, через какие ужасы и лишения они прошли за свою маленькую жизнь. Но сейчас все позади, и они, наконец, вернулись на родину к своей любящей бабушке, в семью. Впереди долгий процесс лечения и реабилитации детей — этот вопрос будет находиться на нашем контроле», — отметила уполномоченный по правам ребёнка в Якутии Туйаара Васильева.

Бабушка мальчиков выразила благодарность главе региона Айсену Николаеву и Туйааре Васильевой за участие в судьбе её внуков. Детей передали женщине 8 июля в Турции. Перелёт сопровождали сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Москву доставили десять российских детей. Их родные проживают в Дагестане, Адыгее, Тюменской и Калужской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.