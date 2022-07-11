Чертковский район, Ростовская область, 11 июля, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Девятилетний мальчик погиб в результате ДТП на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась вечером 10 июля в Чертковском районе. Водитель Opel Meriva, имеющая стаж вождения с марта 2022 года, по предварительным данным, по пути из Нижегородской области в Крым, не справилась с управлением и столкнулась с металлическим ограждением. От удара иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В больнице от полученных травм скончался девятилетний мальчик, его отец с травмами госпитализирован.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.