Элиста, 11 июля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Калмыкии сегодня, 11 июля, усилится ветер, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Калмыцкая степь

По данным Калмыцкого гидрометцентра, скорость ветра в течение дня будет достигать 23 метров в секунду. Непогода может спровоцировать повреждения конструкций, рекламных щитов, крыш.

Жителей Калмыкии призвали соблюдать осторожность при выходе на улицу.