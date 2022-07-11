Ростов-на-Дону, , 06:48 — REGNUM 61-летняя жительница Таганрога Ростовской области стала жертвой мнимого сотрудника банка и лишилась почти 2,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

Пенсионерка ответила на звонок, поступивший с неизвестного абонентского номера. Злоумышленник представился сотрудником одного из банков и убедил женщину перевести свои сбережения якобы на резервный счёт для сохранности. Сумма ущерба составила 2 млн 465,8 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.