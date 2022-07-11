Ростов-на-Дону, 11 июля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. В Ростовской области на участке трассы Морозовск — Цимлянск травмы в результате ДТП получила 11-летняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Дорожная авария случилась днём 10 июля. Водитель Volkswagen Polo, предположительно, допустил занос автомобиля. Иномарка опрокинулась и съехала в правый кювет. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля — женщина и 11-летняя девочка.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.