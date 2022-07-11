Москва, , 06:49 — REGNUM Арбитраж Москвы 25 августа 2022 года планирует рассмотреть иск ПАО Банк «ФК Открытие», которое требует с ирландской компании более 9,4 млрд рублей. Известно, что ранее Khepri Finance Designated Activity Company была участником дел, связанных с банкротством российский компаний, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Суд

Иск был подан 29 июня 2022 года. Претензии составляют 9 416 949 455 рублей 99 копеек. Детали пока не раскрывались.

4 июля дело приняла судья Панькова.

Ирландская компания ранее несколько раз участвовала в судебных спорах, связанных с банкротством российских компаний из разных регионов. Например, в деле новосибирского ООО «Трастинвест».