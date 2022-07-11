Ростов-на-Дону, 11 июля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение действует в Ростовской области в связи с ухудшением погодных условий. Непогода принесла с собой сильные дожди с грозами, шквалистый ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Местами по Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Скорость ветра будет достигать 20-24 метров в секунду.

Жителям региона следует соблюдать осторожность и быть предельно внимательными. Сложная ситуация сохранится до конца суток 11 июля.