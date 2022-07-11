Якутск, , 06:45 — REGNUM Как минимум семь человек пострадали на судне «Метеор-235», севшем на мель в Якутии на реке Лена. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Река Лена Glucke

По предварительной информации, теплоход с девятью пассажирами и шестью членами экипажа в 03:30 по местному времени сел на мель на середине реки Лена в трёх километрах от села Графский Берег в Намской районе Якутии. Судно выполняло заказной рейс Лямпушка (Кобяйский район) — город Якутск.

В результате ЧП пострадали семь человек. Все пострадавшие были эвакуированы на берег и госпитализированы в ближайшую больницу. Информация об их состоянии уточняется.

По факту произошедшего следственными органами Восточного МСУТ СК России была организована доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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